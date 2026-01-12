新春の都大路を駆け抜ける「全国都道府県対抗女子駅伝」が11日、京都市で行われました。 42.195キロを、中学生から社会人ランナーの9人がタスキをつなぐ「全国都道府県対抗女子駅伝」。 長崎は6キロの1区、15回目の出場でキャプテンを務めるベテランの森 智香子選手が “7位” と、好スタートを切り流れを作ります。 続く2区では、社会人ランナーの井出 彩乃選手が、去年 世界陸上選手権に出場した田中 希実