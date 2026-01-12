メジャーで異質な存在として声価を高める大谷(C)Getty Images大谷翔平の球界で唯一無二と言える“挑戦”は、ライバルからも羨望の眼差しを向けられる。現地時間1月9日、ドミニカ共和国のラジオ局『Z101 Digital』のエクトル・ゴメス記者によるインタビューに応じたガーディアンズのホセ・ラミレスは、大谷の投打二刀流について「オオタニと比べられる選手なんか誰もいない」と強調。その価値がいかに尊いものであるかを説いた