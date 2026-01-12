愛知県西尾市の国道23号に少なくとも14頭のブタが逃げ出し、国道23号は一部区間で通行止めとなりました。 【写真を見る】｢ブタが道路にいる｣ 国道に少なくとも14頭が逃げ出す 一時通行止め 一般道に逃げたブタも… 愛知･西尾市の国道23号 きょう午後3時ころ、国道23号の西尾東インター付近を通りかかった人から「ブタが道路にいる」などと警察に通報がありました。 警察によりますと、ブタは何らかの原因で運搬中のトラッ