グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』(ボイプラ2)を経て誕生したALPHA DRIVE ONEが12日、韓国・BLUESQUARE SOL TRAVEL Hallでメディアショーケースを開催した。ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。イ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、アルノ（ジャンジアハオ）、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人組。2026年1月12日にアルバム『EUPHORIA』でデビ