「体外受精は“最終手段”」と、自分の偏見で治療を先延ばしにしていた浜口。今だからわかる、こだわりを貫きつつも赤ちゃんを授かる最短手段ー。【写真】オトナの魅力が出ている浜口さん「1年たっても子宝に恵まれず、ちょっとおかしいかも、と」「お恥ずかしい話、妊娠の仕組みといいますか、月に1度しかチャンスがないということすら知らなかったんです」'23年12月、38歳で第1子となる女児を出産した浜口順子。31歳の誕生日に