俳優・浅野忠信（52）の母でアーティストの順子さん（75）が12日、自身のインスタグラムを更新。成人式当時の写真を披露した。順子さんは「55年前の成人式」と書き出し、「幸せいっぱい夢いっぱいな頃妊娠三か月」と解説。着物姿でこちらを見つめる写真をアップした。この投稿にフォロワーからは「綺麗」「大人っぽい」「素敵です」「さすがに素敵美人さん」「美しい」などのコメントが寄せられた。浅野忠信は兄・久順