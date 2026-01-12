元NHKアナウンサーで現在フリーで活動する中川安奈（32）が12日、自身のXを更新。最近のXに「うんざり」していることを明かした。【写真】泥まみれに…ボディラインがくっきりな中川安奈中川は「おすすめが、タップしたら縦になるポストばっかりでうんざりしてます」と投稿。続けて「とか言いながら出てくると気になって試しにタップしてみちゃうから次から次へと出てくる...」と結んだ。この投稿には「同じような事をしてる