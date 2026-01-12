インタビューに応じる第11管区海上保安本部の坂本誠志郎本部長第11管区海上保安本部（那覇）の坂本誠志郎本部長は12日までにインタビューに応じ、沖縄県・尖閣諸島周辺での、中国海警局船の航行に関し「常態化しており、極めて深刻な事態だ」との認識を示した。海保の巡視船の重装備化や強硬な対応については「中国側の行動の激しさを高めるきっかけを与える。尖閣の平穏、安定的な維持管理につながらない」と指摘した。海保に