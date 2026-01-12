石川県輪島市に設置された災害廃棄物の仮置き場に運び込まれるごみ＝2024年9月地震や豪雨の被災地で発生した災害廃棄物を早期に処理するため、環境省は自治体業務を支援する制度を導入する方針だ。政府関係機関から専門知識や経験を持った人員を派遣し、自治体に代わってがれき処理作業の進捗管理などを担う。災害対応に追われる市町村の負担軽減を図るとともに、迅速な復旧につなげる。今後、廃棄物処理法などの改正案を国会