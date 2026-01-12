今季最強の寒波で日本海側を中心に「冬の嵐」となっています。北海道や青森などでは、大雪とともに台風並みの暴風が吹き荒れました。新潟・上越市では12日午前2時過ぎに、22.4メートルの最大瞬間風速を観測しました。12日夜にかけても非常に強い風が予想されていて、予想最大瞬間風速は北海道で35メートルとなっています。ホワイトアウトに警戒が必要です。また、11日夜から12日朝にかけて栃木や福島では50cmほどの雪が降り、1月の