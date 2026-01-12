À®¿Í¤ÎÆü¤Î1·î12Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï20ºÐ¤ò½Ë¤¦¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤ÁËÌ¶å½£»Ô¤Î¿·À®¿Í¤Ë¿Íµ¤¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉËèÇ¯ÏÃÂê¤À¡£¡Ö¥ä¥ó¥­¡¼Ê¸²½¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÎëÌÚÍÎ¿Î½Ú¶µ¼ø¤Ï¡Ö·ö²Þ¾åÅù¤ÇË½ÎÏ¤È¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡Ø¥ä¥ó¥­¡¼Ê¸²½¡Ù¤¬¡¢´í¤¦¤µ¤«¤é±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿JianGang Wang¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStoc