あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「業務スーパー」の略語は？「業務スーパー」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字とカタカナを組みあわせます。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「業スー」でした！業務スーパーは、国内グループ工場が製造した安全・安心な商品や、世界各国から