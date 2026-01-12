◇練習試合▽３５分×２本ジュビロ磐田６−２藤枝東高藤枝東高が１２日、静岡・磐田市内でＪ２ジュビロ磐田と練習試合（３５分×２）を行った。藤枝東は１本目に４失点したものの、２本目に反撃。０―５の１４分、ＭＦ川口太崇主将（２年）のスルーパスに合わせて抜け出したＭＦ望月瑠斗（りゅうと、２年）がシュートを放ち、ＧＫがはじいたところをＭＦ荻島虎鉄（こてつ、１年）が逃さず蹴り込んだ。さらに２２分に高