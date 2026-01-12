今回、Ray WEB編集部は惚れっぽい友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・さきには、恋愛に積極的な友だちがいます。ある日、その友だちが話しかけてきて……？積極的な友だちは、メガネをかけたイケメンに衝撃的なひと言を言われたそうです…！いったい、なんと言われたのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：なぁライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】電車でイケメンを見つけて“逆