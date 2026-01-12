武英智調教師（４５）＝栗東＝は、１月１２日の京都９Ｒ・琵琶湖特別（芝２４００メートル＝１２頭立て）をアロンディで勝利し、２４４７戦目でＪＲＡ通算２００勝を達成となった。現役１０８人目となる。武英調教師は１８年３月に開業し、これまでＪＲＡの重賞は１５勝をマーク。Ｇ１は２４年のフェブラリーＳ（ペプチドナイル）の１勝。武英智調教師「昨年末にリーチをかけてから、少し時間が空いてしまったのですが、本当