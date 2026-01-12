ロッテのドラフト３位・奥村頼人投手（１８）＝横浜＝が１２日、さいたま市内のロッテ浦和で新人合同自主トレ３日目に臨んだ。ランメニューやトレーニングメニュー、キャッチボール、ノックなどで汗を流した。大卒や社会人、独立リーグ出身の選手たちとも笑顔でコミュニケーションを取り、奥村は「同期の先輩方も優しくて、いい方が多いので、充実した日々を送っています。順調に来ています」といい表情。「トレーニングメニュ