向こう一週間の関東地方は、季節先取りの暖かさになるでしょう。明日13日(火)と16日(金)、17日(土)ごろは桜が咲くころの気温になる所もありそうです。ただ、来週はこの時期本来の寒さが戻ってくるでしょう。急な雪解けによる融雪災害と、大きな寒暖差による体調の乱れに注意して下さい。昼間の気温が高め3月下旬並みの暖かさになる日も向こう一週間の関東地方は、おおむね晴れるでしょう。15日(木)や19日(月)は雲が増えますが、