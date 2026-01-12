◆全国高校サッカー選手権決勝神村学園（鹿児島）３―０鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）神村学園（鹿児島）が初優勝を達成した。決勝で鹿島学園（茨城）に３―０で勝利し、県勢では０４年度の鹿児島実以来の快挙を成し遂げた。１９７６年度に首都圏開催に変わって以降では史上６例目の夏の総体との２冠も果たした。神村学園の快挙にネットも沸騰。優勝直後には「神村学園」の４文字がＸ（旧ツイッター）のトレン