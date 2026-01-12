発進する車の運転席に向かって、米移民当局の職員が至近距離から発砲。運転手が絶命した車は、雪の残る路上をしばらく動いてから停止した──。米・ミネソタ州の最大都市ミネアポリスでICE（移民税関捜査局）の職員が不法移民の取り締まりの最中に女性を射殺した事件をめぐり、全米が揺れている。【現場写真】Xに複数投稿された発砲前後の様子、グッドさんの車に近づくICEの職員ら、発砲後道端でクラッシュしたグッドさんの車