「全国高校サッカー選手権・決勝、神村学園３−０鹿島学園」（１２日、ＭＵＦＧ国立）神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を下し、創部２５年目で初優勝、史上６校目の夏冬２冠を決めた。鹿児島県勢の優勝は、第８３回大会を制した鹿児島実以来２１大会ぶり。先制ゴールを奪ったＦＷ日高元（３年）が大会７得点で得点王に輝いた。前半から試合を押し込んだ。１９分、Ｊ１町田内定のＦＷ徳村楓大（３年）のシュートが相手Ｇ