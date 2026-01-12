高市総理は、あすの日韓首脳会談にむけ、さきほど奈良に到着しました。一方で、来週23日召集予定の通常国会冒頭で衆議院を解散するとの見方が広がっています。現場から中継です。奈良市内からお伝えします。まもなく私の後ろに見えるホテルに高市総理が入ってくる予定です。これに先立って高市総理は、2022年に奈良市内で銃撃され亡くなった安倍元総理の慰霊碑も訪れました。あす開かれる日韓首脳会談に合わせて、総理就任後、初め