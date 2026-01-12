練習を公開した阪神・石井＝SGL尼崎昨季に50試合連続無失点のプロ野球新記録を樹立した阪神の石井大智投手が12日、兵庫県尼崎市の2軍本拠地「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」で練習を公開した。日本代表として臨む3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け「任されたところで結果を残す」と決意を込めた。WBC使用球を用いてキャッチボールや遠投を行い、適応に励んだ。米大リーグで活躍する大谷翔平（ドジャース）や