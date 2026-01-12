「全国高校サッカー選手権・決勝、神村学園−鹿島学園」（１２日、ＭＵＦＧ国立）ともに初優勝を懸けた決勝戦には６万１４２人の観衆がスタジアムに駆けつけた。後半３０分過ぎに場内の大型ビジョンに表示され、アナウンスされると、場内がどよめいた。決勝での過去最多は昨年大会の５万８３４７人。