■第104回全国高校サッカー選手権・決勝神村学園3ー0鹿島学園（12日、東京・MUFGスタジアム）3735校の頂点、高校日本一を決める全国高校サッカー選手権・決勝が12日に行われて、神村学園が3−0で鹿島学園を破り、初優勝を果たした。神村学園は史上6校目となるインターハイに続く夏冬2冠を達成した。神村学園対鹿島学園、どちらが勝っても初の全国制覇となる決勝、25年のサッカー界は鹿島アントラーズのJ1制覇、水戸ホーリーホッ