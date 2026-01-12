東京・両国国技館で開かれている大相撲初場所2日目。富山市出身の元大関で東前頭16枚目の朝乃山は、西前頭17枚目の羽出山に寄り倒しで勝ち、1勝1敗としました。朝乃山が幕内で勝つのは、おととし7月の名古屋場所以来、およそ1年半ぶりとなります。