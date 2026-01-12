発生から5日を迎えた山梨県の山火事に続いて、11日から神奈川県や群馬県でも山火事が相次いで発生しました。1月8日に山梨・上野原市と大月市にまたがる扇山で発生した火事は、鎮火のめどはたっておらず、12日もヘリコプターなどによる消火活動が行われています。午後3時までに105ヘクタールほどが焼け、火は一時、住宅の30メートル地点まで迫りましたが、現在は200メートル地点まで後退したということです。この影響で77世帯145人