福岡県警嘉麻署は12日、嘉麻市の住民が持つ携帯に同日午後0時25分ごろ、静岡県警本部を名乗る男性から「福岡市警察と合同捜査をしています。身分証を持って出頭するように」など言われる不審電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。と電話があり、断ったところ、電話を切断する不審な電話があったという。