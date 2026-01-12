福岡県警八幡東署は12日、北九州市八幡東区東丸山町の高齢者居宅固定電話に11日午後6時ごろ、孫を名乗る人物から「30万円が入ったバッグを盗まれた。早急に30万円が必要なので用意してほしい」「会社の者がお金を取りに行く」などと言われる不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。