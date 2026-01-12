11日、女子プロゴルファーの入谷響が、地元・愛知県で行われた『豊川市二十歳（はたち）の集い』に出席した。【写真】女子プロの振り袖姿、集めました自身のインスタグラムには振り袖姿の写真を投稿。「久しぶりに中学時代の友人に会えて本当に楽しかったです！！ やっぱり地元は活気があっていいな〜」と、心境もつづった。そして「ここまで育ててくれた家族、支えてくださった周りの方々に感謝をして、日々精神します！」と、“