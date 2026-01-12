延焼が続く山梨県上野原市の扇山＝12日午前9時55分（共同通信社ヘリから）山梨県上野原市の扇山（1138メートル）の山林火災で、市消防本部は発生5日目の12日も消火活動を続けた。消防本部によると、焼損面積は12日午後3時時点で約105ヘクタールに拡大し、鎮圧のめどは立っていない。政府は相次ぐ山火事対策に、情報連絡室を設置した。消防本部によると、昨夜住宅まで30メートルに迫っていた火は、12日午後3時時点で200メートル