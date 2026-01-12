タレントの堀ちえみが11日に自身のアメブロを更新。体を調整するための夕食を公開した。【映像】堀ちえみ、肺に見つかった“疑わしいもの”を公表この日、堀は「夕飯です」と切り出し「男性チームは、ガッツリ系が食べたいとのこと」と、唐揚げや長芋とろろなどボリュームのある夕食の写真を公開した。一方で自身は「私は調整のため」と、鶏むね肉や豆腐、根野菜が入ったサラダボウルを食べたことを報告。「よく噛んで食べる