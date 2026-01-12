◇第104回全国高校サッカー選手権決勝鹿島学園0ー3神村学園（2026年1月12日MUFG国立）3大会ぶり12回目の出場となる鹿島学園（茨城）は神村学園（鹿児島）に0−3で敗れ、悲願の初優勝を逃した。昨年からの“茨城旋風”の最終章を飾ることはできなかったが、ネット上ではねぎらう声が多く寄せられた。前半2点を失い、追いかける展開。U−17タイ代表のGKプムラピー・スリブンヤコ（2年）がPKでスーパーセーブで6万超えの国