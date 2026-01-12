第１０４回全国高校サッカー選手権（読売新聞社など後援）の決勝が１２日、ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われ、神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を３―０で破り、初優勝を飾った。神村学園は前半、ＦＷ日高のミドルシュートで先制。４０分頃にＭＦ堀ノ口が追加点を挙げると、終了間際にはＭＦ佐々木が落ち着いて決めて勝利を決定づけた。神村学園は昨夏の全国高校総体と合わせ、２冠を達成した。