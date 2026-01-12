◇全国高校サッカー選手権決勝神村学園 3―0 鹿島学園（2026年1月12日MUFG国立）神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を3―0（前半2―0）で破り、創部24年目、12回目の出場で悲願の選手権初優勝を飾るとともに、史上6校目となる全国高校総体（インターハイ）との“夏冬2冠”を達成した。前半19分、自陣からのロングボールに抜け出したFW徳村楓大（3年）がシュート。GKがセーブしたはね返りをFW日高元（3年）が左足ダ