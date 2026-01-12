守備練習するソフトバンク・柳町＝福岡県筑後市ソフトバンクの柳町達外野手が12日、福岡県筑後市のファーム施設で自主トレーニングを公開し、守備や打撃練習などで汗を流した。昨季は打率2割9分2厘で首位打者を争い、自身初タイトルとなる最高出塁率を獲得と台頭。7年目へ「（打率）3割、本塁打10本が目標。首位打者を取りたい」と力強く話した。開幕を2軍で迎えながら主力のけがで回ってきたチャンスを生かした一方で、夏場に