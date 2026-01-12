【モデルプレス＝2026/01/12】歌手のDream Amiが1月11日、自身のInstagramを更新。カラフルな水着をまとった姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】LDH所属37歳美女「美脚すぎ」と話題のド派手水着姿◆Dream Ami、水着姿披露Amiは「水着もいっぱい着たから、いっぱい投稿する」とコメント。ターコイズブルー、ラベンダー、ピンクの鮮やかなカラーが印象的なワンショルダータイプの水着姿でビーチにたたずむショットを公開した。◆