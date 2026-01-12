クロウミウマ提供：渋川マリン水族館 岡山県玉野市の「渋川マリン水族館」は、2025年の干支「巳」と2026年の干支「午」にちなんだ生き物を特別展示しています。干支の引継ぎ式として企画したものです。 巳(ヘビ)にちなんだ生き物として展示しているのはホタテウミヘビです。ホタテウミヘビは、は虫類のウミヘビ科に属する仲間ではなく、ウナギ目ウミヘビ科の魚類の一種で、瀬戸内海にも生息しています。アナゴに混ざってま