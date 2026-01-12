◆大相撲初場所２日目（１２日、東京・両国国技館）東幕下１３枚目・上戸（立浪）は西１３枚目・藤壮大（藤島）にすくい投げで敗れ、黒星スタートとなった。もろ手で当たり、もろ差しとなってつり出しを狙ったが、体勢が不十分で後退。勝機を逸し「ちょっと間違えましたね。（相手を）乗せて上げるのではなく、先に上げてしまった」と肩を落とした。初日には本場所で弓取りデビューを果たした。一夜明け「声をかけられることが