女優の広田レオナ（62）が12日、自身のインスタグラムを更新。長女で女優の咲耶（25）と元夫で俳優・吹越満（60）の写真を披露した。広田はストーリーズを更新。「娘の成人の日から5年か…」とコメント。「早いですねぇ」と振り返り、長女・咲耶と吹越の2ショット写真を披露した。そして「まだ娘の映画見に行けてない」と明かし、「テアトル新宿さん長くお願い致します」と願った。咲耶は、俳優・綾野剛の主演映画「星と