ロッテのドラフト3位・奥村頼人投手（18＝横浜）が12日、ロッテ浦和での新人合同自主トレに参加。報道陣の囲み取材では当意即妙な受け答えで笑いを誘った。年が明けて寮生活もスタート。隣の部屋はドラフト1位・石垣元気投手（健大高崎）だが、部屋を行き来しているのか聞かれると「起きるの苦手なんで。石垣に起こしに来てもらってます」。朝は大の苦手だといい「夜の9時、10時には寝てます。めっちゃ早いです。でも起きら