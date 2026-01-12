タイ南部の11カ所のガソリンスタンドで相次いで爆発があり、民間人を含む4人がけがをしました。現地メディアによりますと、11日、南部ナラティワート県など3つの県にある合わせて11カ所のガソリンスタンドで、立て続けに爆発が起きました。一連の爆発で民間人3人と警察官1人がけがをしたということです。タイ警察は、地方選挙を前に暴動を起こそうとした反政府勢力による同時多発的な犯行とみて捜査しています。この地域はマレーシ