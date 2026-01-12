サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップで、連覇を狙う日本のライバルである韓国は、ここまで１勝１分け。勝点４でウズベキスタンと並び、得失点差でB組の首位に立っているものの、母国メディアは不安を感じているようだ。イランとの初戦をスコアレスドローで終えた韓国は、第２節でグループ最弱と見られるレバノンに４−２で勝利したものの、２度のリードを奪われるなどまさかの苦戦を強いられた。『釜山日報』は「攻撃力