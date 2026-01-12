1月12日に開催された第104回全国高校サッカー選手権の決勝で、神村学園（鹿児島）と鹿島学園(茨城)が激突した。ともに勝てば初優勝となるファイナル。立ち上がりは球際の攻防で互いに譲らず、緊張感のある展開が続く。鹿島学園が最初にシュートチャンスを作る。10分、右サイドからの木下永愛のクロスに清水朔玖が頭で合わせたが、ゴールの上に外れる。その５分後にはドリブルでボックス内に侵入した三浦春人が左足のシュートを