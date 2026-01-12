１月12日に第104回高校サッカー選手権の決勝がMUFGスタジアム（国立競技場）で開催され、神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）が激突。初の決勝進出同士の対戦となったなか、神村学園が３−０で大一番を制し、史上６校目のインターハイとの２冠を達成した。この日のチケットは、決勝のカードが決まった10日の時点で完売。聖地のスタンドは最上段までびっしり埋まり、大声援が送られた。最寄りの千駄ヶ谷駅から既に人で溢れ、