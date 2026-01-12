【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESのTBS初冠番組となる『6SixTONES（シックスストーンズ）』が、1月12日20時55分から放送。デビュー6周年を迎える6人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で“はちゃめちゃ”にお祝いされる年6回放送予定の大型特別番組の第1回だ。 ■初尽くしの2時間韓国ロケ！SixTONES“初の6人韓国旅”