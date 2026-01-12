Âîµå¹ñºÝ¥·¥ê¡¼¥º¤Î2026Ç¯³«ËëÀï¤È¤Ê¤ëWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥É¡¼¥Ï2026¤¬7Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊ¸Ò»Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÀª¤ÏÃË½÷¶¦¤ËÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÀª¤Ï¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à·è¾¡¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°2°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¡Ê¥ê¥ó¡¦¥·¡¼¥É¥ó¡Ë¤¬Æ±18°Ì¤Î´Ú¹ñ¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¤Ë¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È2-4¡Ê11-8¡¢8-11¡¢9-11¡¢10-12¡¢11-8¡¢3-11¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤Î¤ËÂ³¤­¡¢¿ô»þ´Ö¸å¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤Ç¤âÆ±4°Ì¤ÎÄÄ¹¬Æ±¡Ê¥Á¥§¥ó¡¦¥·¥ó¥È