コンピューターサイエンス分野の権威あるランキング「CSRankings」が近日発表した2025年CSRankingsの人工知能（AI）学科部門において、南京大学が23．7点で世界1位となりました。CSRankingsは、コンピューターサイエンス分野の主要国際会議で発表された論文数を主要な指標とし、世界各国の大学・研究機関のコンピューターサイエンスおよび関連分野における学術的影響力と国際的活躍度を示すものです。南京大学が第1位となったこと