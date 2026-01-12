トランプ大統領は、アメリカの石油大手エクソンモービルに対し、ベネズエラへの投資を認めない可能性を示唆しました。【映像】トランプ大統領のコメント（実際の様子）「エクソンの反応は気に入らなかった。おそらくエクソンを締め出すことになるだろう。あの対応は気に入らない。彼らは小賢しい駆け引きをしている」トランプ氏は、9日にホワイトハウスでアメリカ石油会社の幹部らと会合を開き、ベネズエラの石油産業の立て直