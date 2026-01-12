阪神の岩崎優投手が12日、静岡県静岡市の草薙球場で合同自主トレを行っている高橋、及川、桐敷とファン交流イベントを行った。前日11日から2日間の開催で初日は徹夜組も含めて約800人のファンが詰めかけこの日も多くのファンがスタンドに集結した。午前中はファンに向けて自主トレを公開し、午後からはトークショー、プレゼント抽選会を実施。「チーム岩崎」のメンバーに関するクイズが出題される「チームザキ王決定戦」でも盛