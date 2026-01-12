9日のバックス戦で競り合うレーカーズのレブロン・ジェームズ＝ロサンゼルス（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは11日に第12週が終了し、西カンファレンスで八村塁のレーカーズは1勝2敗で23勝13敗となり、前週の3位から5位に後退した。昨季王者のサンダーが33勝7敗で首位を堅持。2位のスパーズが27勝12敗で追い、ナゲッツが26勝13敗で3位に浮上した。東カンファレンスはピ